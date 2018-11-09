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9 ноября 201802:21

В Комсомольске-на-Амуре горит склад с техникой и газовыми баллонами

"Мобильный репортёр"

В Комсомольске-на-Амуре горит склад, в котором находятся семь грузовиков и легковых машин, один катер и два баллона – с пропаном и с кислородом. В настоящее время возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в шесть утра по местному времени (23 часа по Москве). Менее чем через час пожар был локализован, сообщает ТАСС. Жертв и пострадавших нет.

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