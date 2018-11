Глава NASA встретился с российским послом

Посол России в США Анатолий Антонов посетил штаб-квартиру NASA в Вашингтоне. Он встретился с главой NASA Джимом Брайденстайном. Фото встречи было опубликовано на странице Facebook российского посольства в США, а также на странице Брайденстайна в Twitter.

Посольство сообщило, что стороны обсудили сотрудничество США и России в космосе и подчеркнули его взаимовыгодность.

I was pleased to host Russian Federation Ambassador Anatoly Antonov today for a courtesy meeting here at @NASA Headquarters to discuss the important space cooperation between our two countries. pic.twitter.com/OietFi71TJ