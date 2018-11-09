Закройный цех, учеба и сценарии: как живет в колонии Варвара Караулова

Осужденная за попытку примкнуть к исламистской террористической группировке бывшая студентка МГУ Варвара Караулова получает в колонии два высших образования, пишет статьи, а недавно подготовила сценарий для литературного вечера.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и впоследствии осуждена на четыре с половиной года заключения.

Ее адвокат Сергей Бадамшин​​​ рассказал РИА Новости о жизни Ивановой (Карауловой). Сейчас она получает параллельно два высших образования: на третьем курсе она изучает право и на первом курсе менеджмент.

"Редактор газеты у них там местной, уже третий выпуск. Всякие статьи, книги пишет. Литературный вечер у них 30 октября был. Целый сценарий она своему отряду написала, репетировала. Работает в закройном цехе", — сказал адвокат.

По словам адвоката, заключенные колонии стали активнее посещать библиотеку, так как Караулова и сама пополняет местную библиотеку, и дает рекомендации заключенным по выбору книг.