Стивен Джеррард: я сильно расстроен результатом матча со "Спартаком"

Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче с московским "Спартаком". Шотландцы по ходу встречи три раза вели в счете, но в итоге проиграли – 3:4.

"Я достаточно сильно расстроен результатом, — сказал Джеррард, которого цитирует РИА Новости. — Но мы играли опасно и смело, в некоторых моментах это вознаграждалось, но, когда играешь так, соперник наказывает, что и произошло".

"Наши шансы на плей-офф уменьшаются, но такая задача по-прежнему стоит", — добавил Джеррард.

В турнирной таблице группы "G" лидирует испанский "Вильярреал" (6 очков). Далее идут "Спартак" и "Рейнджерс" (по 5). Замыкает квартет австрийский "Рапид" (4).