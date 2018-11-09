Российские крылатые ракеты оснастят системами радиоэлектронной борьбы

Советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев сообщил, что в России начато производство систем радиоэлектронной борьбы для оснащения крылатых ракет. Свое заявление представитель компании-разработчика данных сделал на авиасалоне Airshow China 2018.

Михеев отметил, что российские крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, передает РИА Новости. Особенно важно хорошо защитить подобное стратегическое оружие. Системы РЭБ уже прошли испытания и в настоящее время запущены в серийное производство, сообщил Михеев. Ими оснащаются новейшие ракеты — Х-101 и Х-102, которые могут нести ядерную боеголовку. Носителями таких ракет могут быть стратегические ракетоносцы Ту-95, Ту-22М3, Ту-160.