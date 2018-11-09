Сергей Семак: "Зенит" не наиграл на победу в матче с "Бодро"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру команды в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Бордо". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

По ходу встречи "Зенит" уступал, но ближе к концу матча Антон Заболотный принес команде ничью и одно очко.

"Во втором тайме играли лучше, смогли сравнять, но в концовке все-таки где-то подсели, не хватило сил, но были хорошие быстрые атаки, в которых мы могли и победить, хотя на мой взгляд на победу не наиграли, — заявил Семак, которого цитирует пресс-служба клуба. — Хотя результат в целом приемлемый, учитывая плотность календаря. Провели ротацию, уже через два дня следующий матч, теперь будем готовиться к нему".

Зенит" с восемью очками остался лидером квартета. Далее идут "Славия" (7 баллов), "Копенгаген" (5) и "Бордо" (1). В следующем туре Лиги Европы "Зенит" примет "Копенгаген".