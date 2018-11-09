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Ситуация вокруг КНДР 37 минут назад

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9 ноября 201805:57

Россия привлекла внимание Совбеза ООН к тяжелой гуманитарной обстановке в КНДР

EPA

Федор Стржижовский, официальный представитель российского поспредства при ООН, рассказал, что на закрытых консультациях Совбеза Москва призвала рассмотреть пути решения тяжелого гуманитарного кризиса, который сложился в КНДР из-за санкционного давления.

Так, трудности взаимодействия с КНДР наблюдаются у Управления Комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов, а также при реализации Всемирной продовольственной программы и Программы развития ООН, передает ТАСС. Также нарушено взаимодействие Северной Кореи с ЮНЕСКО, МОК, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана, Федерацией Красного Креста и Полумесяца, напомнил Стржижовский. Он отметил, что гражданам КНДР отказывают в участии в ряде международных мероприятий, которые проводятся перечисленными организациями. Кроме того, российские компании, осуществляющие гуманитарную (то есть не попадающую под санкции) деятельность, также не могут функционировать в КНДР.

Стржижовский указал, что эта ситуация неприемлема. Она нарушает решения Совбеза относительно ненаправленности санкций против населения Северной Кореи и деятельности гуманитарных организаций.

Американский постпред при ООН Никки Хейли попыталась обвинить Россию в нарушении санкционного режима: она считает, что РФ ввозит рабочих из КНДР, нарушает режим поставок нефти, не соблюдает санкции, касающиеся финансов. Политик поделилась со СМИ своими догадками о том, что Россия "на самом деле добивается отмены санкций в банковской сфере". "Мы не дадим этому произойти", — пообещала Хейли.

Федор Стржижовский в ответ на эти обвинения отметил, что санкции в банковской сфере обсуждались на заседании Совбеза ООН только в гуманитарном контексте.

Совбез ужесточил санкции против КНДР в декабре 2017 года. Это было ответом на испытание баллистической ракеты, которое Пхеньян провел 29 ноября. Санкции коснулись поставок нефти, промышленного оборудования, транспорта, тяжелой техники, а также трудовых мигрантов из КНДР, которых предписывалось выслать в течение 24 месяцев.

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