Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуирован целый город

Площадь лесных пожаров в Калифорнии составляет более 70 квадратных километров. Возгорание началось накануне, распространению огня способствовал ветер. Десятки тысяч жителей эвакуировали. Из калифорнийского города Парадайс вывезли всех жителей — 27 тысяч человек. Двоим, получившим ожоги, потребовалась помощь медиков.

Так как в основном жители покидают Парадайс самостоятельно, на дорогах образовались пробки, поэтому многие уходят пешком. Есть угроза, что огонь уничтожит их дома полностью, передает телеканал "Россия 24". Что будет с главными объектами инфраструктуры – школами и больницами — пожарные пока затрудняются сказать.