Фильм "Дорога" российского режиссера Калашникова претендует на "Оскар"

Кинокартина "Дорога" российского режиссера Дмитрия Калашникова вошла в список претендентов на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Лента создана в 2016 году на основе роликов, записанных видеорегистраторами.

Список документальных фильмов, претендующих на награду, опубликован на сайте Американской академии киноискусств. Шорт-лист из 15 лент будет объявлен 17 декабря, передает телеканал "Россия 24". В январе станет известна пятерка номинантов на кинопремию. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.