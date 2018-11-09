Суперсерия. Российская молодежка проиграла сверстникам из Онтарио

В канадском городе Сарния состоялся третий матч хоккейной Суперсерии, по ходу которой молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) встречается со сверстниками из разных юниорских канадских лиг. В этот раз нашим ребятам противостояла команда Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу канадцев, в составе которых шайбы забросили Айзек Рэтклиф (5-я минута), Маккензи Энтвистл (19-я) и Барретт Хейтон (30-я). Единственную шайбы в составе сборной России забросил Павел Шэн (20-я).

Счет в серии стал 2:1 в пользу сборных канадских лиг. Российская команда попробует взять реванш у команды лиги Онтарио в ночь на 13 сентября.