Калифорнийский стрелок ранее служил пулеметчиком в Афганистане

Полиция и спецслужбы США выясняют мотивы преступника, открывшего стрельбу в баре. Жертвами нападавшего стали 12 человек. Его личность уже установлена — это 28-летний Иэн Лонг, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США.

По данным министерства обороны, подозреваемый в течение 7 месяцев служил в Афганистане, где был пулеметчиком. По словам шерифа, проблем с законом, не считая пары ДТП, у преступника ранее не было. В то же время офицер не исключил, что Лонг был психически болен.

"Его звали Иэн Дэвид Лонг, ему было 28 лет, — передает телеканал "Россия 24" слова шерифа округа Вентуры Джеффа Дина. — У нас было несколько контактов с господином Лонгом из-за незначительных происшествий, вроде ДТП. Он стал жертвой стычки в баре в 2015 году. А в апреле этого года соседи вызвали наших сотрудников к нему в дом из-за его беспокоящего поведения. Он был в гневе, потерял контроль над собой. Но мы вызвали команду по кризисному вмешательству, наш специалист по психическому здоровью встретился с ним, поговорил и посчитал, что все в порядке".