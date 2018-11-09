Незадачливые контрабандисты спрятали под одеждой более 2,5 килограмма янтаря

Сотрудники Уссурийской таможни задержали двух россиян, которые пытались вывезти из страны янтарь. Нарушители спрятали камни под одеждой. Общий вес превысил два с половиной килограмма.

Задержанные заявили, что спрятали янтарь якобы потому, что не знали, можно ли его вывозить. Возбуждено дело об административном правонарушении. Подозреваемым грозит штраф до трехкратного размера стоимости янтаря, сообщает телеканал "Россия 24".