В Литве вводят продуктовые карточки

Власти Литвы готовятся ввести продуктовые карточки. Премьер-министр республики пояснил это решение необходимостью стимулирования малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что карточки будут действовать на отдельные виды продуктов, причём только местного производства.

По задумке правительства, талоны будут продаваться в почтовых отделениях Литвы за восемь евро, после чего в специальных местах торговли владельцы купонов смогут купить на них продуктов на 10 евро.

На такие талоны можно будет приобрести молоко, мясо, овощи и фрукты.

Впрочем, с этой идеей не согласны в Ассоциации торговых компаний Литвы. Там отметили, что поддержка затронет только часть сектора, сообщает телеканал "Россия 24".