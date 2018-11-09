НХЛ. Дадонов и Киселевич помогли "Флориде" обыграть "Эдмонтон"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Флорида Пэнтерз" на своем льду одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей первую шайбу на 27-й минуте забросил Евгений Дадонов. А на 29-й минуте российский защитник Богдан Киселевич стал соавтором второго гола, который в итоге стал победным.

Нападающий "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами в победном матче с "Бостон Брюинз" (8:5). Игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Михаил Сергачев поучаствовали в победе своей команды над клубом "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2), отдав по голевому пасу.

Результаты других матчей игрового дня: "Филадельфия Флайерз" – "Аризона Койотиз" – 5:4 ОТ, "Монреаль Канадиенс" – "Баффало Сэйбрз" – 5:6 ОТ, "Оттава Сенаторз" – "Вегас Голден Найтс" – 3:5.