Столкновение судов на учениях НАТО: норвежский фрегат уже не спасти

Военный норвежский фрегат ВМС Helge Ingstad терпит бедствие в районе порта Берген. Корабль столкнулся с танкером. Как выясняется фрегат шел с выключенным транспондером, и греческий танкер не мог его видеть. Такие данные зафиксировала система идентификации судов, передает телеканал "Россия 24".

Фрегат врезался в огромный танкер, получил пробоину, после чего начал медленно уходить ко дну. Моряков — 127 человек — успели эвакуировать. А вот само норвежское судно спасти уже не получится. Фрегат стоимость 650 миллионов долларов медленно уйдет под воду полностью. На танкере серьезных повреждений нет, утечки нефти не произошло.