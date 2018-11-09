Тренер "Краснодара" Мусаев: мы рады, что можем добиваться таких побед

Старший тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал волевую победу своей команды над бельгийским "Стандардом" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Хозяева пропустили на 19-й минуте и уступали по ходу большей части матча. Однако в концовке встречи российская команда за три минуты забила два гола и вырвала победу со счетом 2:1.

"У нас есть характер, рады, что можем добиваться таких побед. – заявил Мусаев, которого цитирует РИА Новости. — Мы не отошли от своей игры, не сбились на навалы. Забили два фантастических по красоте гола, наше терпение было вознаграждено".

В группе "J" двоевластие. Лидируют "Краснодар" и испанская "Севилья", в активе которых по девять очков. Далее идет "Стандард" (6). Замыкает группу турецкий клуб "Акхисар" (0), против которого российский клуб сыграет в следующем туре Лиги Европы.