Член комитета украинской Рады предложил запретить зиму

Виктор Пинзеник, член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета, в шутку предложил запретить зиму. Он считает, что Киев должен перестать врать населению про возможность заморозить цены на газ.

Предложение "запретить зиму" он назвал своим вкладом в "мораториетворчество", передает РИА Новости. Вместо моратория на повышение стоимости газа Пинзеник на странице своего Facebook предложил наложить мораторий на приход зимы. Тогда и газ не понадобится.

Виктор Пинзеник считает, что никакие законодательные инициативы не смогут запретить поставщикам продавать газ по установленным ценам. Киев лишь "кормит байками" население, считает политик.

Цены на газ для населения Украины выросли с 1 ноября на 23,5 процента. Это было сделано в рамках договоренности с МВФ, который назвал повышение цены на газ в качества одного из условий для продолжения взаимодействия с Киевом. Цена газа составляет 305 долларов за тысячу кубометров. МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако, как сообщило правительство Украины, ему удалось найти компромисс. Многие украинцы говорят, что с такими ценами на газ им придется не жить, а выживать.

Кроме повышения цен на газ, МВФ требует от Киева проведения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета, реорганизации Государственной фискальной службы.