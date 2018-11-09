Андрей Свечников забросил шайбу за "Каролину" в победном матче с "Чикаго"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнз" на выезде оказалась сильнее "Чикаго Блэкхокс" со счетом 4:3.

Российский нападающий победителей Андрей Свечников забросил одну из шайб. Форвард проигравших Артем Анисимов отметился результативной передачей.

Нападающий "Даллас Старз" Валерий Ничушкин также отметился голевым пасом и помог своей команде победить "Сан-Хосе Шаркс" (4:3).