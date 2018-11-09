На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

В марте 2019 года на автосалоне в Женеве будут представлены два автомобиля класса люкс Aurus – седан и лимузин. Эти машины разработаны российским Государственным научным центром "НАМИ" и имеют единую модульную платформу, напоминает ТАСС.

Предзаказы на автомобили Aurus оформлены на два года вперед. По мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, следует ожидать, что премьера Aurus станет заметным событием Женевского автосалона – одной из самых престижных автомобильных выставочных площадок в мире.