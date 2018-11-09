Василевский сделал 35 сейвов в победном матче "Тампы" против "Айлендерс"

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский здорово проявил себя в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Йорк Айлендрес". Он отразил 35 из 37 бросков по своим воротам. "Молнии" выиграли со счетом 4:2, одержав четвертую победу подряд.

Два других российских хоккеиста "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами. В составе хозяев льда голы оказались на счету Матье Джозефа, Джея Ти Миллера, Тайлера Джонсона и Стивена Стэмкоса. У гостей дубль оформил Джошуа Бэйли.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 25 очков.