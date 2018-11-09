"Волна здоровья" в Женеве: Лига здоровья нации на Всемирном инвестиционном форуме UNCTAD

На базе Центра поддержки некоммерческих организаций штаб-квартиры ООН в Женеве (Швейцария) состоялась IX Международная конференция "Международное сотрудничество: инновации как инструмент социальных и экономических преобразований". Ведущим организатором конференции выступил International Investment Center, НКО со специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Состоялся обмен опытом по реализации задач Целей устойчивого развития (до 2030 года), принятых 70-й сессией Генассамблеи ООН в сентябре 2015 года.

С докладом на тему "Цели устойчивого развития и формы гражданской активности НКО по поддержке ценностей ЗОЖ" выступила руководитель проекта "Волна здоровья 2017", президент Фонда развития молодежных волонтерских программ, руководитель направления "Добровольчество в образовании" Координационного совета Общественной Палаты РФ, член Совета Ассоциации волонтерских центров Татьяна Арсеньева.

"Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте – это важнейшая глобальная задача, стоящая перед человечеством в XXI веке. Здоровье является сферой взаимных интересов и взаимной ответственности государства, общества и человека, где интересы и ответственность личности имеют решающее значение. НКО являются обладателями уникального опыта, инициаторами разработки и реализации технологий в социальной сфере", — сказала Арсеньева.

Она отметила, что опыт деятельности социально-ориентированных НКО, в частности, "Лиги здоровья нации", возглавляемой всемирно известным кардиохирургом Лео Бокерия, требует внимательного изучения и распространения.