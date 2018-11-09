Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Успешная игра отечественных клубов в четвертом туре группового этапа Лиги Европы позволила России сократить отставание от Франции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций. Благодаря победам "Спартака" и "Краснодара", а также ничьей "Зенита", наша страна набрала 0,883 балла.

В свою очередь французские клубы "Ренн" и "Марсель" уступили соответственно киевскому "Динамо" и итальянскому "Лацио". На данный момент у Франции, занимающей пятое место в рейтинге УЕФА, 53,165 балла. Россия, идущая следом, набрала 48,382 очка. На седьмой позиции расположилась Португалия (42,832). Россия сумела отыграть у Франции 0,716 балла.

Напомним, что рейтинг стран составляется на основании суммы их коэффициентов за последние пять сезонов. В зависимости от набранных баллов определяется количество команд, участвующих в еврокубках.