Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
Успешная игра отечественных клубов в четвертом туре группового этапа Лиги Европы позволила России сократить отставание от Франции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций. Благодаря победам "Спартака" и "Краснодара", а также ничьей "Зенита", наша страна набрала 0,883 балла.
В свою очередь французские клубы "Ренн" и "Марсель" уступили соответственно киевскому "Динамо" и итальянскому "Лацио". На данный момент у Франции, занимающей пятое место в рейтинге УЕФА, 53,165 балла. Россия, идущая следом, набрала 48,382 очка. На седьмой позиции расположилась Португалия (42,832). Россия сумела отыграть у Франции 0,716 балла.
Напомним, что рейтинг стран составляется на основании суммы их коэффициентов за последние пять сезонов. В зависимости от набранных баллов определяется количество команд, участвующих в еврокубках.
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