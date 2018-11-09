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9 ноября 201809:45 Артём Красулин

Калифорнийский стрелок проходил проверку на психическое здоровье

Полиция и спецслужбы выясняют мотивы преступника. Жертвами нападавшего стали 12 человек. Его личность установлена: это 28-летний Иэн Лонг — бывший военнослужащий корпуса морской пехоты США. По данным министерства обороны, в течение 7 месяцев он служил в Афганистане. По словам экспертов, это стало причиной психического расстройства.

Без малого пять лет он служил в корпусе морской пехоты США, и не считая пары ДТП – проблем с законом не имел. Такую краткую характеристику шериф округа Вентура Джефф Дин дал преступнику, который хладнокровно расстрелял посетителей одного из баров в городе Саузанд-Оакс. На пресс-конференции офицер добавляет: оружие 28-летний Иэн Лонг приобрел легально.

"У нас было несколько контактов с Лонгом из-за незначительных происшествий, вроде ДТП. Он стал жертвой стычки в баре в 2015 году. А в апреле этого года соседи вызвали наших сотрудников к нему в дом из-за его беспокоящего поведения. Он был в гневе, потерял контроль над собой. Но мы вызвали команду по кризисному вмешательству, наш специалист по психическому здоровью встретился с ним, поговорил и посчитал, что все в порядке", — говорит шериф округа Вентура Джефф Дин.

В американской прессе и соцсетях заключение специалиста-психолога считают роковой ошибкой. Это косвенно подтверждают и слова соседа Лонга, который и вызывал полицию в дом преступника

"Как мне кажется, он был интровертом и немного замкнутым в себе. В тот день, я слышал громкий стук и крики. На всякий случай я вызвал 9-1-1. Ведь я знал, что Лонг бывший военный и он, например, мог покончить собой", — сказал сосед Иэна Лонга Том Хэнсон.

Телеканал CNN приводит подробности военных командировок Лонга. Как выяснилось, он на протяжении 7 месяцев находился в Афганистане, где служил в качестве пулеметчика. Демобилизовался Лонг в звании капрала. Вернувшись домой, почти сразу развелся, и с тех пор жил с матерью.

Эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что преступник был хорошо подготовлен и физически, и технически. Для расправы над посетителями бара и стражами порядка – Лонг выбрал "Глок" 45-го калибра. В общей сложности, по словам очевидцев, он сделал свыше 30 выстрелов, а на перезарядку тратил не более 6 секунд. Причем, по данным полиции, пистолет был оборудован увеличенным магазином, вмещающим более обычных для этой модели 10 патронов. Кроме того, преступник использовал дымовые гранаты.

"Я услышал выстрел и краем глаза увидел, как он стреляет из пистолета в девушку на ресепшн. Я не смог хорошо разглядеть его лицо, но сразу обратил внимание, что был он крепкого телосложения и высок: ростом где-то под 190", — говорит очевидец Коул Кнэпп.

Полиция Калифорнии, а также сотрудники ФБР в один голос говорят, что мотивы преступника неизвестны. Однако и те, и другие считают, что нападавший был психически не здоров. Эту тему развивает издание Pacific Post. Авторы статьи приводят исследования психологов, которые подтверждают, что военные, служившие в горячих точках, чаще становятся жертвами посттравматического стрессового расстройства. Одним из главных проявлений являются вспышки гнева. Обозреватели приходят к выводу, что, во-первых, в США, несмотря на горячие линии для бывших военнослужащих, этим людям не оказывают должной психологической помощи, а во-вторых – свободно продают оружие.

Это мнение подкрепляет статистика аналогичных случаев со стрельбой в Соединенных Штатах. В ноябре прошлого года бывший военнослужащий ВВС США застрелил 26 человек в одной из церквей Техаса. А согласно подсчетам New York Times за последние 30 лет – свыше трети от общего числа массовых убийств – совершили экс-военные. Причем их доля в населении страны никогда не превышала 13 процентов. Не менее шокирующей выглядит и статистика самоубийств.

По данным министерства по делам ветеранов, каждый день счеты с жизнью сводят не менее 20 бывших военных. Любопытно, что в январе Дональд Трамп подписал документ, который предполагает дополнительное наблюдение и уход за теми, кому после увольнения из рядов вооруженных сил были поставлены диагнозы, связанные с расстройством психики. Вот только цифры с тех пор не изменились.

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