Врачи: ампутация обеих ног пенсионерке не была ошибкой

Воронежские врачи не считают врачебной ошибкой ампутацию обеих ног 89-летней пенсионерке Марии Дроновой. В областном департаменте здравоохранения заявили, что тактика лечения, избранная врачами, соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь.

4 ноября хирург осмотрел женщину и пришел к выводу, что обе ноги имеют необратимые поражения. Было принято решение о поэтапной ампутации обеих ног пациентке. По словам родственников женщины, левая нога, которую удалили первой, была здорова. Однако заявление облздрав опроверг.

Судя по фото, которое представил в СМИ сын пациентки, левая нога была поражена опасной формой гангрены. У людей, не имеющих медицинского образования, может сложиться впечатление, что левая нога была здорова, но это не так.

Из-за возраста и тяжелого состояния пациентки было решено ампутировать сначала левую ногу, а затем правую. Сейчас пенсионерка находится в палате интенсивной терапии, получает необходимое лечение и уход.

На сайте департамента размещено письмо старшего сына Дроновой. В нем он опровергает информацию о своих претензиях по поводу оказания медицинской помощи своей матери.

"Она находится в хорошем состоянии и получает квалифицированный уход. Очень благодарна врачам", — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что по факту ампутации было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).