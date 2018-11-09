52 погибших: водители сгоревшего автобуса получили по 5 лет

В Казахстане вынесен приговор водителям рейсового автобуса, при возгорании которого погибли 52 человека.

"Водителям автобуса Б.Танатову, Н.Кыргызбаеву, М.Пернебекову суд назначил 5 лет лишения свободы. В течение 7 лет они не могут работать в сфере перевозок", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Казахстана.

Механик и директор компании-перевозчика (ТОО "Азиа транзит сервис") приговорены к 3,5 годам заключения. Владелец компании объявлен в международный розыск.

Трагедия произошла 18 января 2018 года на трассе Самара-Шымкент. Всего в автобусе ехали 57 человек. Пятерым удалось спастись (трем водителям и двум пассажирам), они получили легкие ожоги. Все погибшие являлись гражданами Узбекистана, которые ехали на заработки в Россию.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем (использование бензинового источника открытого огня в салоне). Когда люди побежали к выходу, боковая дверь оказалась заблокированной. Проведенная экспертиза показала, что причиной гибели людей стали именно термические ожоги, а не удушье.