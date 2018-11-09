В Мельбурне вооруженный мужчина напал на полицейских, есть пострадавшие

Вооруженный мужчина напал на полицейских в австралийском Мельбурне. Один из сотрудников полиции тяжело ранен, его госпитализировали, передает телеканал "Россия 24".

До потасовки правонарушитель поджег автомобиль недалеко от входа в торговый центр. Рядом было много людей, часть из них получили ожоги. По меньшей мере, троих доставили в больницу.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивающий оружием, бросился на офицера.

По данным полиции, нападавший задержан. Пока его имя не разглашают в интересах следствия. Возгорание, возникшее на месте ЧП, ликвидировано в течение 10 минут. Район, где произошел инцидент, оцеплен сотрудниками полиции и экстренных служб.