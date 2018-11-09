"Как-то некрасиво вышло": убийца москвички и ее сына сознался в содеянном

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы, признался в содеянном. Видео размещено на канале Следственного комитета РФ в YouTube.

Он пообещал оказывать "полное, всевозможное содействие" следствию. На вопрос, раскаивается ли он, мужчина ответил:

"За мальчика очень как-то некрасиво вышло... Да, сознаюсь".

ЧП произошло на улице Софьи Ковалевской. 35-летнюю Екатерину Смирнову и ее 12-летнего сына обнаружила мать женщины. Она забеспокоилась, когда родственники не выходили на связь больше суток и приехала из Владимирской области. Войдя в квартиру, на полу кухни увидела тела родственников. Рядом лежали орудия убийства — ножи.

Было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый был уже ранее судим за тяжкие преступления.