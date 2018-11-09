Фигуристы Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при Японии

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт показали лучший прокат короткой программы в соревнованиях пар на Гран-при Японии. Россияне набрали 73,48 балла.

Следом за ними расположилась китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (70,66). В тройку лучших попали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (67,70).

10 ноября фигуристы представят произвольную программу. Гран-при Японии завершится 11 ноября.