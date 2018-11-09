Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана приглашает на концерт, который будет посвящен творчеству прославленных композиторов Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии.

15 ноября в Концертном зале имени Чайковского прозвучат Fratres ("Братья") Арво Пярта, "Струнный квартет" Микалоюса Чюрлениса, "Меланхолический вальс" Эмилса Дарзиньша, а также знаменитая симфония "Из Нового Света" Антонина Дворжака. И не случайно за пультом в этот вечер — самый знаменитый маэстро Литвы Гинтарас Ринкявичюс. Солист – блистательный скрипач Никита Борисоглебский.

Удивительная красота родной природы запечатлена литовским композитором Микалоюсом Чюрленисом в "Струнном квартете", первая часть которого прозвучит в редакции для камерного оркестра. Схожим настроением светлой грусти проникнут и "Меланхолический вальс" Эмилса Дарзиньша – ключевой фигуры латвийского музыкального искусства. О роли личности в истории, о народной мощи, способной двигать горы и сокрушать тиранов повествует в музыке наш современник, эстонский маэстро Арво Пярт. Сольную партию в его опусе Fratres – "Братья" – исполнит Никита Борисоглебский, лауреат II премии Конкурса имени П. И. Чайковского (2007).

Великолепным завершением концерта станет знаменитая Девятая симфония "Из Нового света" Антонина Дворжака.

Начало концерта — 19:00, 15 ноября, Концертный зал имени П.И. Чайковского.