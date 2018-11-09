В результате нападения в Мельбурне погиб один человек

После вооруженного нападения в одном из ТЦ Мельбурна, погиб человек, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в пятницу представитель полиции отметил, что один человек скончался на месте, двое других пострадавших в настоящее время находятся в больнице

Как сообщалось ранее, в австралийском Мельбурне вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. По информации СМИ, потасовка завязалась после того, как преступник поджог одну из машин на улице Суонстон. Нападавший задержан.