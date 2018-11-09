Рублев сразится с Циципасом в полуфинале ATP Next Gen Finals

На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов Next Gen Finals для игроков не старше 21 года, который в эти дни проходит в Милане, завершился групповой этап. В полуфинал вышли россиянин Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, испанец Хауме Мунар и австралиец Алекс де Минор.

Фаворитами турнира считаются Циципас и де Минор, которые одержали в своих группах по три победы, отдав соперникам лишь по одному сету. Россиянин Андрей Рублев дважды праздновал успех, уступив лишь де Минору.

В полуфинале турнира он сразится с Циципасом. Встреча состоится 9 ноября. В этот же день за выход в финал поборются де Минор и Мунар.