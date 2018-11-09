В 54 года умер герой из "Ералаша", ставший сантехником

На 55-м году ушел из жизни Николай Румянцев, который многим наверняка запомнился по юмористическому киножурналу "Ералаш", где снимался в детстве.

В частности, он вместе с Георгием Вициным играл в серии "Чудное мгновение", где звучит фраза: "Посуду Гоголь помоет".

Кроме того, Николай Румянцев снимался в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь".

Несмотря на то, что у Румянцева было звездное кинодетство, актером он не стал – закончил ПТУ и пошел работать сантехником, потому что надо было помогать семье, сообщает портал StarHit.

Причина смерти Румянцева пока неизвестна. На его уход из жизни откликнулся худрук "Ералаша" Борис Грачевский.

В комментарии РИА Новости он сказал, что это "очень грустная новость".

"Он не стал актером, но был удивительно ярким ребенком", — вспоминает Грачевский. По его словам, "Коля оставил потрясающий след в истории "Ералаша", и "еще много поколений будут смотреть прекрасные сюжеты с его участием".