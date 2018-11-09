Дело о шашлыках: Цеповяза допросили как свидетеля

Следователи допросили Вячеслава Цеповяза по делу в отношении сотрудников колонии, в которой он отбывает срок.

Ранее в Интернете появились фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН признали подлинность фотографий. Они были сделаны в 2015 году.

Цеповяз был помещен в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня, а против сотрудников исправительной колонии №3 было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, с января 2015 по февраль 2018 года они создавали Цеповязу "привилегированные условия". В колонию прибыла комиссия ФСИН из Москвы.

Адвокат Роман Боков рассказал "Интерфаксу", что Цеповяз проходит по делу как свидетель. Он намерен присутствовать и при последующих встречах следствия с подзащитным. "Я согласовал свою позицию с его адвокатом в Краснодарском крае. Следствие мое позицию поддержало", — сказал Боков.

Банда Цапков ,в которую входил Цеповяз, убила 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года. Также на их счету многочисленные кражи и вымогательства. Главарь Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни. Цеповяза был осужден на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы.