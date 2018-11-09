В детском лагере директор устроила "карцер" для непослушных детей

Директор детского оздоровительного лагеря в Ивановской области стала фигурантом уголовного дела об истязании детей и незаконном лишении их свободы.

По данным правоохранительных органов, на территории лагеря женщина устроила в деревянном доме "карцер" (помещение без окон), куда запирала воспитанников за плохое поведение. Дети могли провести там от нескольких часов до нескольких суток. Выпускали их только в туалет и столовую.

Сейчас директор лагеря задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.