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9 ноября 201811:15

Герхард Шредер попал в базу "Миротворца"

Григорий Сысоев/ТАСС

За "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также за "антиукраинскую пропаганду" экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", передает РИА Новости.

"Миротворец", приводит ссылки на "антиукраинские" высказывания Шредера и пишет, что экс-канцлер "манипулировал общественно значимой информацией, распространяя антиукраинскую пропаганду"​​​.

Данный сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

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