Иркутские полицейские оперативно разобрались с обидчиками африканца. Видео

Студент из Кот-д`Ивуара стал жертвой грабителей, однако сотрудники полиции быстро раскрыли преступление и задержали злоумышленников. Пресс-служба региональной полиции обнародовала кадры беседы с преступниками и монолог иностранного гостя.

По данным правоохранительных органов, 31 октября в полицию обратился 34-летний мужчина, проходящий обучение в одном из местных ВУЗов. Он сообщил, что неизвестные похитили у него 25 тысяч рублей, которые предназначались в качестве платы за учебу.

"В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое ангарчан, которые по версии сыщиков совершили грабеж под предлогом сделать с ним селфи", — рассказали в ведомстве.

Теперь грабителям, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья", грозит до семи лет лишения свободы.

Африканский студент признался, что "приятно удивлен работой полицейских в городе Иркутске", так как "уже на следующий день они нашли преступников"