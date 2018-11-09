Боксер Усик: побью Белью с любовью

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик 10 ноября в титульном поединке сразится с британцем Тони Белью. В преддверии чемпионского боя, который состоится в Манчестере, украинский боксер рассказал, как собирается побить своего оппонента.

"Тони просто знает, что я чуть более сумасшедший, чем он. Как собираюсь его побить? С любовью", – приводит слова Усика Sports.ru.

Победитель боя Усик – Белью получит сразу четыре пояса (WBC, WBA, IBF и WBO).