По делу Рыболовлева в Монако предъявили обвинения еще двум фигурантам

В Монако в деле российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева появились новые фигуранты. Обвинения в торговле влиянием, пассивной коррупции, а также в разглашении тайны следствия или профессиональной тайны предъявлены главе подразделения уголовного розыска Монако и его заместителю. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены бывшему главе службы безопасности княжества, экс-советнику правительства по внутренней политике, бывшему главе Минюста Монако, а также адвокату Татьяне Бершеде, сообщает телеканал "Россия 24".

Президента футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье. Через сутки судебный следователь Монако выдвинул против россиянина обвинения по делу о коррупции и торговле влиянием. При этом предпринимателя отпустили на свободу, но запретили встречаться с другими участниками разбирательства.

Ив Бувье помогал российскому миллиардеру приобрести около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Однако Рыболовлев утверждает, что за 10 лет сотрудничества швейцарец обманул его на сумму до 1 миллиарда евро. В ходе слушаний Бувье настаивал на необъективном отношении юридической системы Монако к его противнику.