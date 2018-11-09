Нейтрализацию уличного убийцы в Мельбурне сняли на видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего потасовку с поножовщиной на улице в австралийском Мельбурне. Инцидент, снятый на видео очевидцами, произошел в пятницу, 9 ноября.

Как сообщил представитель местного полицейского управления, стражи порядка, прибывшие для проверки информации об автомобиле, горящем на улице, столкнулись с мужчиной, вооруженным ножом.

Правоохранителям пришлось применить оружие на поражение. Злоумышленник получил ранение и был арестован, после чего его доставили в госпиталь.

В результате ЧП пострадали три человека, один из которых скончался в больнице.

Полиция пока не раскрывает сведений о возможных мотивах, которыми руководствовался преступник.