"Как Апокалипсис": 4 человека погибли при пожаре в здании шиномонтажа под Петербургом

В поселке Мурино Ленинградской области, у станции Девяткино, утром 9 ноября загорелось здание шиномонтажа с жилой надстройкой наверху.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в пожаре погибли четыре человека, еще два получили травмы.

Как сказали в спасательном ведомстве, открытое горение ликвидировано, но тушение пожара на площади 400 квадратных метров продолжается.

В сообществе "ДТП и ЧП в Петербурге" в соцсети "ВКонтакте" появились фото- и видеокадры с места ЧП, которые, как пишут местные жители, "напоминали Апокалипсис".