Мужчина открыл стрельбу в подмосковном колледже

В колледже подмосковного Ногинска мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. ЧП произошло еще днем в четверг, выстрел был произведен в воздух.

Когда стрелка задержали, он заявил, что поссорился с охранником колледжа – этим и был продиктован его поступок. Мужчина хотел пообщаться со своей знакомой, но охранник его не пустил внутрь, после этого он и достал пистолет.

Стрелявшему 27 лет, в момент инцидента он был пьян, сообщает ТАСС. Пострадавших в результате происшествия нет.