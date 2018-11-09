Аксенов назвал американские санкции рекламой крымских санаториев

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал американские санкции рекламой крымских курортов. Он уверен, что санкции на развитие республики никак не повлияют.

"Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины", — написал он на своей странице в Facebook.

Аксенов считает, что "попадание в санкционные списки — это дополнительная реклама". Он напомнил, что в этом году Крым посетили туристы из 132 стран. Глава Крыма в очередной раз пригласил иностранцев на полуостров, чтобы развенчать пропагандистские мифы.

Вместе с тем он назвал санкции дискриминацией крымчан и нанесением ущерба полуострова. Также они являются попыткой оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, "которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым". По мнению Аксенова, такие действия еще больше укрепляют уверенность крымчан в правильности выбора, сделанного в 2014 году.

8 ноября США расширили санкционные списки. В них были включены "КрымТЭЦ", а также санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор" и Mriya Resort & SPA.