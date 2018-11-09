В Индонезии ранен офицер при нападении на полицейский участок

На севере столицы Индонезии вооруженный мужчина напал на полицейский участок, один сотрудник полиции ранен, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, выкрикивая мусульманские лозунги, 31-летний мужчина атаковал участок полиции. При этом он не принадлежал ни к одной террористической организации.

Как сообщил начальник полиции Рахмат Сумекар, подозреваемый подъехал к участку на мотоцикле, его встретил офицер, после чего он атаковал полицейского с мачете и тесаком.

Отмечается, что преступник игнорировал предупредительные выстрелы, и полицейским пришлось остановить его "выстрелом в плечо". Один из офицеров получил незначительные ранения.

Преступник задержан, его вещи, включая мотоцикл, конфискованы.