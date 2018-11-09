Тема:
Археология и история 21 минута назад
Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы своих врагов
Бальзамирование, как известно, очень древняя практика, которая позволяет сохранять тела или части тел людей после смерти. Пожалуй, самыми известными мастерами бальзамирования являются древние египтяне. В рамках погребальных ритуалов они обрабатывали тела умерших консервирующими веществами и благовониями, чтобы сохранить их для жизни в загробном мире.
Однако, согласно историческим сведениям, в искусстве бальзамирования преуспел ещё один народ – галлы. Правда, они обрабатывали части тел умерших с менее возвышенной целью.
Напомним, что галлы – это племена кельтской культуры, которые населяли земли Западной Европы: территории современных Франции, Бельгии, частично Германии, Италии и Швейцарии с начала V века до нашей эры.
На долю этого народа выпало немало войн, особенно с римлянами. И, как свидетельствуют исторические документы, а также находки археологов, галльские воины отличались особой жестокостью.
Новая работа специалистов из Национального центра научных исследований Франции показала, что галлы бальзамировали отрубленные головы своих врагов, в основном знаменитых воинов, и после демонстрировали их другим, чтобы подчеркнуть "престиж" совершённого убийства.
Древнегреческие и древнеримские историки писали в своих трудах, что галлы обрабатывали черепа побеждённых ими людей кедровым маслом и бережно хранили. Они выставляли боевые трофеи напоказ, вешая их на шеи своим лошадям или прибивая к щитам. При этом воины не соглашались возвращать отцу или другому родственнику погибшего его останки, даже если в обмен предлагалось столько золота, сколько весила отрубленная голова.
Долгое время учёные сомневались в том, что эти рассказы правдивы. Поскольку греки и римляне были врагами галлов, свидетельствам таких историков нельзя было доверять, а найденные артефакты могли послужить лишь косвенными "уликами". Так, на раскопках галльских поселений ранее была найдена скульптура воина, сидящего на лошади, чью шею украшает "ожерелье" из черепов. Кроме того, в некоторые отрубленные головы галлы, судя по всему, вбивали гвозди.
Чтобы узнать правду, исследователи решили обратиться к "первоисточнику" – изучить фрагменты черепов, найденные в ходе раскопок на юге Франции, в месте под названием Ле Келар. В VI веке до нашей эры здесь появилось укреплённое галльское поселение, просуществовавшее более шести столетий, уточняют авторы работы.
На одном из участков было обнаружено около 50 черепов, раздробленных примерно на 2500 фрагментов. Рядом с ними было найдено различное оружие. Эксперты полагают, что в этом месте располагались ворота, открывавшие вход в поселение.
Датировка показала, что изучаемые останки относятся к III веку до нашей эры. В этот период проходило немало сражений почти по всей Западной Европе, отмечают историки.
Учёными были выбраны 11 черепов, из которых, судя по всему, предварительно удалили мозг. Химический анализ останков показал, что шесть из них содержат следы бальзамирования. На это указали вещества, входящие в состав смол хвойных деревьев – дитерпены и продукты разложения абиетиновой кислоты. Кроме того, анализ выявил уникальные биомаркеры – молекулы ароматических соединений, которые могли образоваться лишь в том случае, если сосновая смола нагревалась до высоких температур.
Более того, на поверхности черепов были обнаружены следы холестерина и жирных кислот, которые указывают на то, что кость была обработана человеческим, животным либо растительным жиром, пишет Mail Online.
Для сравнения специалисты использовали останки животных, найденные на том же участке. На них, как и предполагалось, анализ ничего похожего не выявил.
Исследователи уверены: это прямое доказательство того, что галлы бальзамировали головы своих врагов. Теперь они намерены выяснить, когда возникла эта практика среди галльских племён и насколько широко она была распространена.
Как отметили авторы работы, археологи находят всё больше отрубленных голов, относящихся к железному веку, и было бы любопытно узнать, сколько из них было предварительно забальзамировано при помощи хвойных смол или каких-либо других веществ. Также не исключается, что процедуру химической обработки галлы повторяли несколько раз, нанося на черепа новые слои смол.
Есть и другие вопросы, волнующие историков. Во-первых, возможно, галлы бальзамировали головы не только своих врагов, но и своих предков. Во-вторых, остаётся неизвестным, подвергалась ли обработке вся голова или только какая-то её часть.
Статья с более подробным описанием этой работы была опубликована в издании Journal of Archaeological Science.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других жутких находках из разных уголков мира. Например, в Швеции было обнаружено странное погребение с насаженными на колья черепами, в Бразилии археологи нашли ритуальное захоронение с изуродованными останками людей и признаками каннибализма, а в центре мексиканской столицы исследователи обнаружили целую стену из человеческих черепов.
Ранее по теме
-
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения7 суток назад
-
Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек9 суток назад
-
Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью9 суток назад
-
Археологи обнаружили на американском континенте самые древние орудия для охоты14 суток назад
-
Глубина 2000 метров, возраст 2500 лет: в Черном море обнаружен уникальный греческий корабль15 суток назад
-
Обжорство меняет историю: "последний день Помпеи" случился не в августе, а в октябре21 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
При стрельбе в Калифорнии погибли 13 человек
- Ан-2 обломал крылья и шасси, но спас пассажиров
- Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело
- Военным запретят выкладывать в сети фото и видео
- РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан
Самое читаемое
-
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего
- Ничто не предвещало смерть актера, еще вчера он озвучивал фильм
- Королеве красоты дали 13 лет за похищение человека
- Известная актриса всю жизнь скрывала, что отец ее дочери Кончаловский
- Умер пологовский потрошитель, убивший более 100 человек
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане
- Жесткая посадка между лесом и болотом
- Скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Подмосковные наркодилеры снабжали зельем четверть страны
- Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране
- Ситуацию с отъемом квартиры у ветерана из Гольянова взял на контроль глава СКР
- Камера-ловушка: водители отрицают нарушения на улице Расковой
- В Морозовской больнице спасли ребенка с гигантской аневризмой
- Неизвестные художники украшают столицу барельефами
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"