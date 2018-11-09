Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы своих врагов

Бальзамирование, как известно, очень древняя практика, которая позволяет сохранять тела или части тел людей после смерти. Пожалуй, самыми известными мастерами бальзамирования являются древние египтяне. В рамках погребальных ритуалов они обрабатывали тела умерших консервирующими веществами и благовониями, чтобы сохранить их для жизни в загробном мире.

Однако, согласно историческим сведениям, в искусстве бальзамирования преуспел ещё один народ – галлы. Правда, они обрабатывали части тел умерших с менее возвышенной целью.

Напомним, что галлы – это племена кельтской культуры, которые населяли земли Западной Европы: территории современных Франции, Бельгии, частично Германии, Италии и Швейцарии с начала V века до нашей эры.

На долю этого народа выпало немало войн, особенно с римлянами. И, как свидетельствуют исторические документы, а также находки археологов, галльские воины отличались особой жестокостью.

Новая работа специалистов из Национального центра научных исследований Франции показала, что галлы бальзамировали отрубленные головы своих врагов, в основном знаменитых воинов, и после демонстрировали их другим, чтобы подчеркнуть "престиж" совершённого убийства.

Древнегреческие и древнеримские историки писали в своих трудах, что галлы обрабатывали черепа побеждённых ими людей кедровым маслом и бережно хранили. Они выставляли боевые трофеи напоказ, вешая их на шеи своим лошадям или прибивая к щитам. При этом воины не соглашались возвращать отцу или другому родственнику погибшего его останки, даже если в обмен предлагалось столько золота, сколько весила отрубленная голова.

Долгое время учёные сомневались в том, что эти рассказы правдивы. Поскольку греки и римляне были врагами галлов, свидетельствам таких историков нельзя было доверять, а найденные артефакты могли послужить лишь косвенными "уликами". Так, на раскопках галльских поселений ранее была найдена скульптура воина, сидящего на лошади, чью шею украшает "ожерелье" из черепов. Кроме того, в некоторые отрубленные головы галлы, судя по всему, вбивали гвозди.

Чтобы узнать правду, исследователи решили обратиться к "первоисточнику" – изучить фрагменты черепов, найденные в ходе раскопок на юге Франции, в месте под названием Ле Келар. В VI веке до нашей эры здесь появилось укреплённое галльское поселение, просуществовавшее более шести столетий, уточняют авторы работы.

На одном из участков было обнаружено около 50 черепов, раздробленных примерно на 2500 фрагментов. Рядом с ними было найдено различное оружие. Эксперты полагают, что в этом месте располагались ворота, открывавшие вход в поселение.

Датировка показала, что изучаемые останки относятся к III веку до нашей эры. В этот период проходило немало сражений почти по всей Западной Европе, отмечают историки.

Учёными были выбраны 11 черепов, из которых, судя по всему, предварительно удалили мозг. Химический анализ останков показал, что шесть из них содержат следы бальзамирования. На это указали вещества, входящие в состав смол хвойных деревьев – дитерпены и продукты разложения абиетиновой кислоты. Кроме того, анализ выявил уникальные биомаркеры – молекулы ароматических соединений, которые могли образоваться лишь в том случае, если сосновая смола нагревалась до высоких температур.

Более того, на поверхности черепов были обнаружены следы холестерина и жирных кислот, которые указывают на то, что кость была обработана человеческим, животным либо растительным жиром, пишет Mail Online.

Для сравнения специалисты использовали останки животных, найденные на том же участке. На них, как и предполагалось, анализ ничего похожего не выявил.

Исследователи уверены: это прямое доказательство того, что галлы бальзамировали головы своих врагов. Теперь они намерены выяснить, когда возникла эта практика среди галльских племён и насколько широко она была распространена.

Как отметили авторы работы, археологи находят всё больше отрубленных голов, относящихся к железному веку, и было бы любопытно узнать, сколько из них было предварительно забальзамировано при помощи хвойных смол или каких-либо других веществ. Также не исключается, что процедуру химической обработки галлы повторяли несколько раз, нанося на черепа новые слои смол.

Есть и другие вопросы, волнующие историков. Во-первых, возможно, галлы бальзамировали головы не только своих врагов, но и своих предков. Во-вторых, остаётся неизвестным, подвергалась ли обработке вся голова или только какая-то её часть.

Статья с более подробным описанием этой работы была опубликована в издании Journal of Archaeological Science.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других жутких находках из разных уголков мира. Например, в Швеции было обнаружено странное погребение с насаженными на колья черепами, в Бразилии археологи нашли ритуальное захоронение с изуродованными останками людей и признаками каннибализма, а в центре мексиканской столицы исследователи обнаружили целую стену из человеческих черепов.