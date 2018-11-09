В Москве избили пожилого израильтянина и отобрали у него 23 миллиона рублей. Видео

Камера наблюдения, установленная у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, запечатлела момент нападения на гражданина Израиля, произошедшего вечером в минувший четверг, 8 ноября.

Как сообщают СМИ, 62-летний (по другим данным – 68-летний) мужчина по имени Яков Б. вместе с сыном, к которому он приехал в гости в Москву, снял в банке сумму в валюте, эквивалентную 23 миллионам рублей.

Сын довез отца до дома, где неизвестный накинулся на израильтянина, избил его металлической дубинкой, после чего похитил сумку с деньгами и скрылся.

Пострадавший получил серьезную травму головы.

Полиция ведет поиски злоумышленника.