Футболист Дидье Дрогба завершил карьеру в 40 лет

Знаменитый нападающий сборной Кот-д′Ивуара Дидье Дрогба, защищающий в последнее время цвета американского клуба "Финикс Райзинг", сыграл свой последний матч в профессиональной карьере. 40-летний футболист объявил заранее, что завершит выступления в большом спорте после финала Кубка USL.

В решающем матче клуб Дрогба проиграл "Луисвилл Сити" со счетом 0:1. Отметим, что ивуарийский футболист является совладельцем "Финикс Райзинг", который выступает во втором по силе дивизионе США.

🏆 @didierdrogba has scored in *every* round of the @USL playoffs so far. ⚽️

Now, after lifting the Western Conference Final trophy, his last game as a professional footballer will be with @PHXRisingFC in the USL Cup Final. pic.twitter.com/oINGAzhfkb