В аэропорту в закрытой сумке нашли младенца со всем необходимым для полета

Служба безопасности аэропорта Дубая в закрытой сумке обнаружила в живого младенца.

Вместе с ним лежали документы и все необходимое для полета: подушка и очки для сна. Ребенка аккуратно достали, теперь разыскивают его родителей, передает телеканал РЕН.

В Сети появилось видео происшествия, однако когда именно это произошло, не уточняется.