9 ноября 201812:46
Шпионский скандал: посла Австрии вызвали в российский МИД
В МИД РФ вызван посол Австрии Йоханнес Айднер, сообщили "Интерфаксу" в российском дипведомстве. Вызов связан с заявлениями Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу России.
В Австрии ведется расследование в отношении 70-летнего полковника в отставке. По мнению австрийских правоохранительных органов, с конца 90-х годов он передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерии.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву и вызвала к себе представителей российского посольства.
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