Шпионский скандал: посла Австрии вызвали в российский МИД

В МИД РФ вызван посол Австрии Йоханнес Айднер, сообщили "Интерфаксу" в российском дипведомстве. Вызов связан с заявлениями Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу России.

В Австрии ведется расследование в отношении 70-летнего полковника в отставке. По мнению австрийских правоохранительных органов, с конца 90-х годов он передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерии.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву и вызвала к себе представителей российского посольства.