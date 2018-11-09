Пожар в шиномонтаже: погибших уже 5

Число погибших при пожаре в шиномонтаже в Ленинградской области достигло пяти человек. Ранее сообщалось о 4 погибших. Тела были обнаружены в жилой надстройке на третьем этаже здания.

Информация о пожаре в поселке Мурино поступила в 08:23 по московскому времени, его общая площадь составила 400 квадратных метров, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Два человека пострадали и были доставлены в больницу.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Работы на месте пожара продолжаются.

Как сообщили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета по региону, по факту пожара проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личности погибших и причины пожара устанавливаются.