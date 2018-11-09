У берегов Камчатки затонуло судно, ведутся поиски троих членов экипажа

В акватории залива Камбальный Охотского моря в районе Камчатки затонуло судно "Анатолий Крашенинников", передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, оказавшейся поблизости. Судьба еще троих членов экипажа остается неизвестной.

Известно, что плашкоут вышел из Петропавловска-Камчатского с грузом на борту, следовал в поселок Палана. Аварийный буй сработал в 8:10 по московскому времени. В попутном поиске пропавших участвуют два судна.

По данным МЧС, в настоящее время на море небольшой шторм, высота волн 2,5 метра. "Причина крушения устанавливается".

В ГУ МЧС организована "горячая линия" для родственников членов экипажа. Позвонив по номерам 8 (415-2) 30-10-49; 8 (415-2) 23-99-99 родственники могут получить экстренную психологическую помощь, а также узнать информацию о ходе поисковых работ.

